Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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05.11.2026 12:13:31
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Führungsetage des Konsumgüterkonzerns habe die Grundlagen für das geplante Wachstum aus eigener Kraft um 4 bis 6 Prozent erläutert, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49.47 £
|
Abst. Kursziel*:
15.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.34%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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