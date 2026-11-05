Unilever 54.13 CHF 0.71% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Führungsetage des Konsumgüterkonzerns habe die Grundlagen für das geplante Wachstum aus eigener Kraft um 4 bis 6 Prozent erläutert, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.