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24.11.2026 13:11:00
Aurubis-Aktie bricht zweistellig ein: Probleme beim Anlauf in Georgia sorgen für Warnung des Managements
Der Kupferproduzent Aurubis rechnet wegen eines verlängerten Hochlaufs des neu errichteten Werks in Richmond (Georgia) im neuen Geschäftsjahr mit einem Gewinn unter Markterwartung.
"Zu dieser Entwicklung trägt ein verlängerter Hochlauf des neu errichteten Werks Aurubis Richmond, Georgia (USA), bei, da einzelne Bauteile der Schmelzöfen einer Modifikation bedürfen", so Aurubis. Nach derzeitiger Einschätzung rechnet der Konzern mit dem technischen Hochlauf nun in der zweiten Hälfte des Jahres 2028. In der Zwischenzeit werde Aurubis Richmond temporär weniger Recyclingmaterialien durchsetzen als ursprünglich geplant. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 geht Aurubis von einem negativen Ergebnisbeitrag des Standorts Richmond aus, der auf dem Niveau des Vorjahres liegen soll.
"Richmond wird ein Erfolg, davon sind wir überzeugt. Die Modifikation der Aggregate kostet uns Zeit, sichert aber den langfristigen zuverlässigen Betrieb des US-Werkes", wird Aurubis-CEO Toralf Haag in der Mitteilung zitiert.
Auf Basis vorläufiger Zahlen betrage das operative Ergebnis vor Steuern für das abgeschlossene Geschäftsjahr 516 Millionen nach 355 Millionen Euro im Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Steuern nach IFRS belaufe sich auf 1,535 Milliarden nach 727 Millionen Euro im Jahr zuvor.
Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 will Aurubis am 2. Dezember veröffentlichen.
Die Aurubis-Aktie fällt im XETRA-Handel massive 11,58 Prozent auf 112,20 Euro.
DJG/kla/mpt
DOW JONES
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