Unilever 54.13 CHF 0.71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern gehe es um beständige Weiterentwicklung, nicht um eine Revolution, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.