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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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05.11.2026 13:19:16

Unilever Outperform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern gehe es um beständige Weiterentwicklung, nicht um eine Revolution, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
49.65 £ 		Abst. Kursziel*:
16.81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
49.59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.97%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
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13:19 Unilever Outperform Bernstein Research
12:13 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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03.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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