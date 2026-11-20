Am Freitag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1.02 Prozent schwächer bei 10’346.34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.188 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 10’452.77 Punkte an der Kurstafel, nach 10’452.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’452.77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’330.04 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 5.10 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’733.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’748.16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’527.65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3.97 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Unilever (+ 2.16 Prozent auf 48.88 GBP), Compass Group (+ 1.30 Prozent auf 33.55 USD), BAT (+ 1.24 Prozent auf 44.01 GBP), Rentokil Initial (+ 1.24 Prozent auf 3.67 GBP) und Admiral Group (+ 1.19 Prozent auf 39.18 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Bank of Georgia Group (-7.04 Prozent auf 120.20 GBP), Halma (-6.81 Prozent auf 32.56 GBP), Ithaca Energy (-6.13 Prozent auf 2.30 GBP), Endeavour Mining (-5.93 Prozent auf 31.74 GBP) und Standard Chartered (-5.59 Prozent auf 19.16 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 148’981’476 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264.133 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch