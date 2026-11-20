Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1.82 Prozent auf 5’192.47 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.609 Prozent schwächer bei 5’256.50 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’288.69 Punkten am Vortag.

Bei 5’184.71 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’256.50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 6.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’347.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’460.88 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 4’732.23 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.75 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 2.16 Prozent auf 48.88 GBP), Nestlé (+ 1.30 Prozent auf 85.55 CHF), BAT (+ 1.24 Prozent auf 44.01 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.15 Prozent auf 26.34 EUR) und National Grid (+ 1.07 Prozent auf 12.28 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-6.61 Prozent auf 118.32 EUR), Richemont (-4.60 Prozent auf 169.00 CHF), Siemens (-4.59 Prozent auf 254.65 EUR), Rheinmetall (-4.44 Prozent auf 693.40 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 65.34 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 28’479’152 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 485.935 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch