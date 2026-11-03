NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor dem morgigen Kapitalmarkttag habe der Konsumgüterkonzern den neuen mittelfristigen Wachstums-Algorithmus für die Zeit nach der Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts sowie das Geschäftsmodell einer globalen Strategie mit der lokalen Umsetzung von Zielen skizziert, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;