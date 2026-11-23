Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.85 Prozent höher bei 5’230.44 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.254 Prozent stärker bei 5’199.31 Punkten in den Montagshandel, nach 5’186.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’197.93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’240.36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’320.47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’489.17 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 4’713.52 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.51 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3.99 Prozent auf 721.10 EUR), Siemens Energy (+ 3.77 Prozent auf 122.78 EUR), Rolls-Royce (+ 2.69 Prozent auf 13.07 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.05 Prozent auf 66.68 CHF) und Airbus SE (+ 1.91 Prozent auf 193.62 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-3.44 Prozent auf 5.72 EUR), UniCredit (-2.35 Prozent auf 76.34 EUR), RELX (-1.14 Prozent auf 29.42 GBP), Unilever (-0.81 Prozent auf 48.48 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0.68 Prozent auf 95.96 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4’667’523 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 450.168 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.80 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch