Unilever 51.76 CHF -3.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Die Quartalsergebnisse seien stark, schrieb David Hayes am Mittwochmorgen. Er lobte vor allem das Geschäft mit Home & Personal Care (HPC) in den Schwellenländern./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.