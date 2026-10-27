Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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28.10.2026 12:05:41
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Die Quartalsergebnisse seien stark, schrieb David Hayes am Mittwochmorgen. Er lobte vor allem das Geschäft mit Home & Personal Care (HPC) in den Schwellenländern./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47.35 £
|
Abst. Kursziel*:
-15.53%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
47.04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.97%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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