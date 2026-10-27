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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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28.10.2026 12:05:41

Unilever Underperform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Die Quartalsergebnisse seien stark, schrieb David Hayes am Mittwochmorgen. Er lobte vor allem das Geschäft mit Home & Personal Care (HPC) in den Schwellenländern./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
47.35 £ 		Abst. Kursziel*:
-15.53%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
47.04 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.97%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
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