Unilever 54.74 CHF -1.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 4390 Pence auf "Sell" belassen. Mit Blick voraus auf die nächsten drei Jahre habe der Konsumgüterhersteller die mittelfristigen Wachstumsprognosen bekräftigt, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Die wichtigen Produktkategorien Textilpflege, Hautreinigung, Haarpflege und Deodorante bewegten sich allerdings in stark durchdrungenen, stark schwankenden und preissensitiven Märkten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.