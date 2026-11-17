Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 4390 Pence auf "Sell" belassen. Mit Blick voraus auf die nächsten drei Jahre habe der Konsumgüterhersteller die mittelfristigen Wachstumsprognosen bekräftigt, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Die wichtigen Produktkategorien Textilpflege, Hautreinigung, Haarpflege und Deodorante bewegten sich allerdings in stark durchdrungenen, stark schwankenden und preissensitiven Märkten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.90 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
60.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
49.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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