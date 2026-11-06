Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever nach einer Investorenveranstaltung von 5150 auf 5300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Event wurde der tiefgreifende Wandel, den der Konsumgüterkonzern durchlaufen habe, hervorgehoben, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Wichtiger sei jedoch, dass vielfältige Wachstumshebel für die Zukunft präsentiert worden seien./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.85 £
|
Abst. Kursziel*:
8.48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48.80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.61%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
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|Unilever to cut €1bn in costs after food spin-off (Financial Times)
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03.11.26
|Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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03.11.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
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03.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
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03.11.26
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