Unilever 54.44 CHF -1.99% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever nach einer Investorenveranstaltung von 5150 auf 5300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Event wurde der tiefgreifende Wandel, den der Konsumgüterkonzern durchlaufen habe, hervorgehoben, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Wichtiger sei jedoch, dass vielfältige Wachstumshebel für die Zukunft präsentiert worden seien./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.