Das hat die zuständige Nationalratskommission beschlossen. Sie folgt damit dem Ständerat. Nun ist die grosse Kammer am Zug.

Der Entscheid der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) für eine Eigenkapitalquote von neunzig Prozent fiel knapp aus, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Mit 13 zu 12 Stimmen sprach sich eine knappe Mehrheit dafür aus. Die starke Minderheit wollte die Quote bei achtzig Prozent festlegen. Eine weitere Minderheit plädierte für eine Eigenmittelunterlegung von 75 Prozent - diese scheiterte mit 12 zu 8 Stimmen bei 5 Enthaltungen.

Mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte es die WAK-N schliesslich ab, dem Bundesrat zu folgen, der eine hundertprozentige Unterlegung beantragt hatte.

Die UBS -Aktie fällt zeitweise an der SIX um 0,83 Prozent auf 37,71 Franken.

Bern (awp/sda)