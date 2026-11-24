|WAK-N
|
24.11.2026 14:25:00
UBS-Aktie schwächer: Kommission bestätigt bei "Lex UBS" Eigenkapital von 90 Prozent
Die UBS soll Auslandbeteiligungen künftig mit neunzig Prozent Eigenkapital unterlegen müssen.
Der Entscheid der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) für eine Eigenkapitalquote von neunzig Prozent fiel knapp aus, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Mit 13 zu 12 Stimmen sprach sich eine knappe Mehrheit dafür aus. Die starke Minderheit wollte die Quote bei achtzig Prozent festlegen. Eine weitere Minderheit plädierte für eine Eigenmittelunterlegung von 75 Prozent - diese scheiterte mit 12 zu 8 Stimmen bei 5 Enthaltungen.
Mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte es die WAK-N schliesslich ab, dem Bundesrat zu folgen, der eine hundertprozentige Unterlegung beantragt hatte.Die UBS-Aktie fällt zeitweise an der SIX um 0,83 Prozent auf 37,71 Franken.
Bern (awp/sda)
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI leichter -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.