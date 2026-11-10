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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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10.11.2026 08:14:54

Unilever Outperform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Der unter dem Begriff "Longevity" bekannte Trend, gesund länger zu leben, habe sich in den Bereichen Lebensmittel sowie Körperpflege- und Haushaltsprodukte (HPC) längst als neue Wachstumschance etabliert, schrieb Callum Elliott am Montag zur Branche. Unilever habe sich nicht zuletzt wegen der Übernahme der US-Marke "Grüns" als klarer Gewinner bei der Nutzung dieses Trends erwiesen. Er positioniert sich aber eher vorsichtig dazu, was die gesundheitlichen Vorteile solcher Nahrungsergänzungsmittel betrifft./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
49.16 £ 		Abst. Kursziel*:
17.98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
49.40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
17.41%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
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