Unilever 53.62 CHF 0.55% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen zum dritten Quartal von 5050 auf 5080 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns ohne Zukäufe und Fusionen habe mit 5,2 Prozent die Konsensschätzung von 4,6 Prozent überboten, schrieb Bethan Davies in einer Studie am Montag. Auch Volumina und Preise hätten stärker zugelegt als angenommen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.