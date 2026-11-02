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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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02.11.2026 09:55:15

Unilever Hold

Unilever
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen zum dritten Quartal von 5050 auf 5080 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns ohne Zukäufe und Fusionen habe mit 5,2 Prozent die Konsensschätzung von 4,6 Prozent überboten, schrieb Bethan Davies in einer Studie am Montag. Auch Volumina und Preise hätten stärker zugelegt als angenommen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
50.80 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
48.80 £ 		Abst. Kursziel*:
4.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
49.13 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3.40%
Analyst Name::
Bethan Davies 		KGV*:
-
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09:55 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
29.10.26 Unilever Sell UBS AG
28.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
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