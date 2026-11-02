Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen zum dritten Quartal von 5050 auf 5080 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns ohne Zukäufe und Fusionen habe mit 5,2 Prozent die Konsensschätzung von 4,6 Prozent überboten, schrieb Bethan Davies in einer Studie am Montag. Auch Volumina und Preise hätten stärker zugelegt als angenommen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
50.80 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.80 £
|
Abst. Kursziel*:
4.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49.13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.40%
|
Analyst Name::
Bethan Davies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
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|JP Morgan Chase & Co.
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