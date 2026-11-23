Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance
|
23.11.2026 15:58:21
Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone
Das macht der STOXX 50 aktuell.
Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 1.35 Prozent auf 5’256.33 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.254 Prozent fester bei 5’199.31 Punkten, nach 5’186.16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’274.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’197.93 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’320.47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’489.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4’713.52 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.03 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 6.81 Prozent auf 126.38 EUR), Rolls-Royce (+ 4.53 Prozent auf 13.30 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4.10 Prozent auf 68.02 CHF), Siemens (+ 3.79 Prozent auf 264.30 EUR) und Rheinmetall (+ 3.37 Prozent auf 716.80 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2.71 Prozent auf 76.06 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.58 Prozent auf 5.77 EUR), RELX (-1.55 Prozent auf 29.30 GBP), Unilever (-1.30 Prozent auf 48.24 GBP) und BAT (-1.27 Prozent auf 43.45 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 11’500’477 Aktien gehandelt. Mit 450.168 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’292.48
|2.05%
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.