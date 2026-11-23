Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 1.35 Prozent auf 5’256.33 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.254 Prozent fester bei 5’199.31 Punkten, nach 5’186.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’274.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’197.93 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’320.47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’489.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4’713.52 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.03 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 6.81 Prozent auf 126.38 EUR), Rolls-Royce (+ 4.53 Prozent auf 13.30 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4.10 Prozent auf 68.02 CHF), Siemens (+ 3.79 Prozent auf 264.30 EUR) und Rheinmetall (+ 3.37 Prozent auf 716.80 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2.71 Prozent auf 76.06 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.58 Prozent auf 5.77 EUR), RELX (-1.55 Prozent auf 29.30 GBP), Unilever (-1.30 Prozent auf 48.24 GBP) und BAT (-1.27 Prozent auf 43.45 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 11’500’477 Aktien gehandelt. Mit 450.168 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch