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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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28.07.2026 14:01:13

Unilever Sector Perform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Das sehr starke Mengenwachstum des Nahrungsmittelherstellers im zweiten Quartal habe die etwas schwächere Preisentwicklung stärker als erwartet kompensiert, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bereiche Beauty und Personal Care hätten sich überdurchschnittlich gut entwickelt, während der Lebensmittelbereich die Erwartungen verfehlt habe. Geografisch betrachtet habe dies zu einem verfehlten Ergebnis in Europa geführt, aber zu einer sehr starken Geschäftsentwicklung in Asien./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:33 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
43.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
49.90 £ 		Abst. Kursziel*:
-13.82%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
49.79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.64%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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