NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die Investoren hätten im Konsumgütersektor zuletzt vor allem auf die Entwicklung der abgesetzten Volumina geschaut, schrieb Callum Elliott am Montag. Die meisten Größen der Branche wie Procter & Gamble, Pepsico, Mondelez und Diageo hätten in den vergangenen zwölf Monaten kein Wachstum der Volumina gezeigt. Unilever dagegen habe die Volumina im zweiten Quartal um beachtliche 5,5 Prozent gesteigert./rob/bek/ag;