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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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04.08.2026 08:34:28

Unilever Outperform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die Investoren hätten im Konsumgütersektor zuletzt vor allem auf die Entwicklung der abgesetzten Volumina geschaut, schrieb Callum Elliott am Montag. Die meisten Größen der Branche wie Procter & Gamble, Pepsico, Mondelez und Diageo hätten in den vergangenen zwölf Monaten kein Wachstum der Volumina gezeigt. Unilever dagegen habe die Volumina im zweiten Quartal um beachtliche 5,5 Prozent gesteigert./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
47.39 £ 		Abst. Kursziel*:
22.39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
47.17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
22.96%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
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