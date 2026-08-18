Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

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Wenn die berühmte Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bei einer Aktie nachlegt, horcht die Börse auf. Bei Alphabet fällt das Signal besonders deutlich aus: Die Investmentholding stockte ihre Position an dem Tech-Titel im zweiten Quartal deutlich um 83 Prozent auf knapp 106 Millionen Aktien auf. Ende Juni war das Paket rund 37,8 Milliarden Dollar wert und damit bereits Berkshires drittgrösste Aktienposition hinter Apple und American Express. Bemerkenswert ist zudem, dass Berkshire von April bis Juni erstmals nach 14 Quartalen mit Nettoverkäufen wieder deutlich mehr Aktien kaufte als abstiess.

Am Markt kommt die Rückendeckung zur rechten Zeit. Denn charttechnisch befindet sich Alphabet in einer spannenden Phase. Nach dem Hoch von 404 Dollar im Mai ging der Aktie das Momentum verloren. Zuletzt näherte sich der Kurs bei rund 346 Dollar erneut der steigenden 100-Tage-Linie. Darunter verläuft die ebenfalls aufwärtsgerichtete 200-Tage-Linie im Bereich von 325 bis 330 Dollar. Ein Rücksetzer an einen der beiden gleitenden Durchschnitte könnte erneut als Sprungbrett dienen. Ende Juli hatte ein Test der 200-Tage-Linie bereits eine schnelle Erholung ausgelöst.

Cloud gibt Vollgas

Fundamental liefert Alphabet durchaus Argumente für einen neuen Anlauf. Der Umsatz sprang im zweiten Quartal um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Besonders beeindruckend war Google Cloud: Die Erlöse schossen um 82 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar nach oben. Das operative Ergebnis der Sparte verdreifachte sich dabei von 2,83 auf 8,81 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand im Cloudgeschäft erreichte 514 Milliarden Dollar. Aber auch das traditionelle Kerngeschäft liefert weiter. Google Search & Other steigerte die Erlöse um 17 Prozent, die Werbeumsätze von YouTube legten um 13 Prozent zu. Insgesamt kletterten die Werbeeinnahmen auf 81,6 Milliarden Dollar und übertrafen ebenfalls die Prognosen. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich um 30 Prozent, die operative Marge verbesserte sich von 32 auf 34 Prozent.

Ganz ohne Makel war der Quartalsbericht trotzdem nicht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie blieb mit 2,85 Dollar knapp hinter den erwarteten 2,89 Dollar zurück. Zudem verbuchte Alphabet einen negativen freien Cashflow von 5,9 Milliarden Dollar. Der Grund dafür liegt vor allem in der massiven Investitionsoffensive rund um KI.

KI kostet, soll sich aber auszahlen

Genau hier liegt derzeit der wichtigste Streitpunkt für Anleger. Alphabet erhöhte die geplanten Investitionsausgaben für 2026 erneut. Statt 180 bis 190 Milliarden Dollar sollen es nun 195 bis 205 Milliarden Dollar werden. Auch 2027 ist ein weiterer deutlicher Anstieg vorgesehen. Das Geld fliesst vor allem in Rechenzentren, Chips und zusätzliche Cloudkapazitäten. Laut dem Konzern übertrifft die Nachfrage nämlich weiterhin die vorhandenen Kapazitäten. Die Cloudzahlen liefern bislang die passende Rechtfertigung. Hinzu kommt, dass Alphabet erstmals Umsätze aus direkten Verkäufen seiner eigenen TPU-Chips verbuchte. Damit etabliert der Konzern neben Nvidia-GPUs zunehmend seine eigene Infrastruktur als Erlösquelle. Gleichzeitig bleibt der Konkurrenzkampf bei KI-Modellen scharf. Gemini 3.5 Pro verzögerte sich, während OpenAI, Anthropic und chinesische Anbieter weiter Druck machen. Alphabet arbeitet bereits an Gemini 4 und investiert massiv, um technologisch an der Spitze zu bleiben. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob das Umsatz- und Ergebniswachstum mit dem Investitionstempo Schritt hält.

Wette auf 400 Dollar

Kurzfristig könnte die Alphabet-Aktie dennoch eine Wette wert sein. Selbst ein erneuter Rücksetzer bis an die steigende 200-Tage-Linie würde das übergeordnete technische Bild noch nicht zerstören. Gelingt dagegen die Stabilisierung an der 100-Tage-Linie, könnte zunächst die Zone um 370 bis 380 Dollar ins Visier rücken. Darüber wartet mit dem Bereich um 400 Dollar die entscheidende charttechnische Hürde. Für Trader bleibt die Ausgangslage also reizvoll: Berkshire liefert fundamentale Rückendeckung, während die Charttechnik eine neue Absprungzone bietet.

Risikobereite Anleger können einen solchen Anstieg mit dem Long Mini-Future von Leonteq hebeln. Das Produkt bezieht sich auf die Alphabet-Klasse-C-Aktie, besitzt aktuell einen Hebel von 5,38 und ein Bezugsverhältnis von 0,02. Der Ausübungspreis liegt bei 277,1054 Dollar, der Stop-Loss bei 284,7258 Dollar. Ein Rechenbeispiel: Steigt die Alphabet-Aktie von derzeit rund 341 auf 400 Dollar, beträgt das Plus etwa 17,3 Prozent. Unter der vereinfachenden Annahme eines unveränderten Ausübungspreises und USD/CHF-Wechselkurses würde der Mini-Future vom aktuellen Briefkurs von 1,04 Franken theoretisch auf rund 1,98 Franken steigen. Das entspräche knapp einem Doppler. Fazit: Mit dem Long Mini Future lässt überproportional partizipieren.

Trading Idee Redcare Pharmacy Basiswert Alphabet Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1546047304 / 154604730 Laufzeit Open End Stand 18.08.26 08:30 Uhr Kurs Hebelprodukt 1.04 Franken Basispreis variabel 277.1054 USD Knock-out-Schwelle 284.7258 USD Hebel 5.38 Abstand zum Kock-out 16.2% Stop-Loss 0.48 Franken Ziel 1.98 Franken (90%)

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