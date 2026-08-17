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17.08.2026 15:58:56
Montagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu
Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 heute.
Am Montag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.05 Prozent auf 5’507.50 Punkte aufwärts. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.176 Prozent stärker bei 5’514.68 Punkten, nach 5’504.99 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’530.51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’501.20 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’385.08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5’047.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’553.93 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.10 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 1’230.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.70 Prozent auf 163.46 EUR), Rolls-Royce (+ 1.61 Prozent auf 15.66 GBP), GSK (+ 1.38 Prozent auf 18.43 GBP) und HSBC (+ 0.56 Prozent auf 15.36 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Richemont (-3.27 Prozent auf 186.15 CHF), Nestlé (-2.78 Prozent auf 78.76 CHF), Unilever (-1.83 Prozent auf 45.06 GBP), BAT (-1.33 Prozent auf 41.58 GBP) und RELX (-1.11 Prozent auf 24.98 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’324’110 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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