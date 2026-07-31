Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen und einem Treffen mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Von der Fußball-Weltmeisterschaft habe der Konsumgüterkonzern vor allem in der Sparte Körperpflege profitiert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung am Montag. Der Fokus des Managements liege nicht so sehr auf einem Quartal, sondern auf mittelfristigen Trends über vier beziehungsweise zehn Quartale./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
55.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
47.57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
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|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|10:52
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|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|51.54
|0.65%
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