Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Grün

Der STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr 0.37 Prozent auf 5’525.27 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.176 Prozent auf 5’514.68 Punkte an der Kurstafel, nach 5’504.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’512.88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’526.09 Zählern.

STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 5’385.08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’047.28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 4’553.93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.46 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 1.79 Prozent auf 116.65 GBP), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 163.38 EUR), GSK (+ 1.27 Prozent auf 18.41 GBP), Rio Tinto (+ 1.23 Prozent auf 71.46 GBP) und Rolls-Royce (+ 1.01 Prozent auf 15.57 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-0.97 Prozent auf 178.40 EUR), RELX (-0.83 Prozent auf 25.05 GBP), Nestlé (-0.73 Prozent auf 80.42 CHF), Unilever (-0.72 Prozent auf 45.57 GBP) und Richemont (-0.70 Prozent auf 191.10 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 575’068 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 608.806 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.43 Prozent.

Redaktion finanzen.ch