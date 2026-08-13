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Index-Performance im Fokus 13.08.2026 17:58:41

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

So performte der STOXX 50 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Rio Tinto
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Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 5’525.11 Punkten aus dem Donnerstagshandel. In den Handel ging der STOXX 50 0.031 Prozent tiefer bei 5’525.33 Punkten, nach 5’527.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’542.35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’524.72 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.050 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’370.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’082.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’521.82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.46 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 2.75 Prozent auf 42.64 GBP), Nestlé (+ 2.54 Prozent auf 81.07 CHF), Unilever (+ 1.27) Prozent auf 46.29 GBP), Richemont (+ 0.98 Prozent auf 195.60 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.42 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-4.77 Prozent auf 71.66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2.24 Prozent auf 85.56 GBP), RELX (-1.97 Prozent auf 24.91 GBP), BP (-1.56 Prozent auf 5.22 GBP) und Rolls-Royce (-1.36 Prozent auf 15.25 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 21’931’432 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 598.940 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.99 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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