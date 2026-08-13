Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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13.08.2026 15:58:16
Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind
Am Donnerstag halten sich die Börsianer in Europa zurück.
Um 15:40 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.16 Prozent fester bei 5’535.61 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’525.33 Zählern und damit 0.031 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’527.02 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’542.35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’525.33 Zählern.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0.140 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 5’370.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’082.32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’521.82 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11.67 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Nestlé (+ 2.76 Prozent auf 81.24 CHF), BAT (+ 2.27 Prozent auf 42.44 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.14 Prozent auf 28.47 EUR), Unilever (+ 1.09 Prozent auf 46.21 GBP) und UniCredit (+ 0.93 Prozent auf 85.80 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-4.20 Prozent auf 72.09 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2.10 Prozent auf 85.68 GBP), BP (-2.02 Prozent auf 5.20 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.32 Prozent auf 32.79 GBP) und RELX (-1.02 Prozent auf 25.15 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4’689’316 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 598.940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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