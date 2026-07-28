Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Das bereinigte Volumenwachstum des Konsumgüterkonzerns sei der wichtigste Aspekt bei der Vorlage der Halbjahreszahlen gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei jedoch noch zu früh, um aus dem besten Volumenwachstum seit einem Jahrzehnt endgültige Schlüsse zu ziehen./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
49.01 £
|
Abst. Kursziel*:
-9.42%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
49.62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.52%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
28.07.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.07.26