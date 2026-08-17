Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.17 Prozent fester bei 5’514.10 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.176 Prozent auf 5’514.68 Punkte an der Kurstafel, nach 5’504.99 Punkten am Vortag.

Bei 5’530.51 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’511.27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’385.08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 5’047.28 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’553.93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 163.90 EUR), Rheinmetall (+ 1.60 Prozent auf 1’221.20 EUR), Rolls-Royce (+ 1.51 Prozent auf 15.64 GBP), Rio Tinto (+ 0.99 Prozent auf 71.29 GBP) und GSK (+ 0.94 Prozent auf 18.35 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Nestlé (-1.84 Prozent auf 79.52 CHF), Unilever (-1.56 Prozent auf 45.18 GBP), Richemont (-1.14 Prozent auf 190.25 CHF), Deutsche Telekom (-0.84 Prozent auf 28.43 EUR) und SAP SE (-0.83 Prozent auf 178.64 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2’859’027 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.99 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch