So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Dienstagvormittag am Kryptomarkt

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,40 Prozent auf 64.196,78 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 64.451,58 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,4 Prozent aufweist und bei 8,28 EUR notiert.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 44,54 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 44,51 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.912,50 US-Dollar) geht es um 0,69 Prozent auf 1.899,26 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 205,11 US-Dollar am Vortag auf 204,23 US-Dollar nach unten (0,43 Prozent).

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9967 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,003 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 0,79 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 418,89 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 415,59 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1740 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1732 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 09:41 ab. Es geht 2,25 Prozent auf 0,1542 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1577 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3330 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,35 Prozent auf 603,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 605,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0704 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0698 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 76,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 75,94 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,348 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 6,326 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,48 Prozent auf 9,393 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,534 US-Dollar wert.

Nach 0,6756 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagvormittag um 4,07 Prozent auf 0,6481 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.