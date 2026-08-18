Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
18.08.2026 09:48:20
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Dienstagvormittag am Kryptomarkt
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagvormittag entwickeln.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,40 Prozent auf 64.196,78 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 64.451,58 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,4 Prozent aufweist und bei 8,28 EUR notiert.
Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 44,54 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 44,51 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.912,50 US-Dollar) geht es um 0,69 Prozent auf 1.899,26 US-Dollar nach unten.
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 205,11 US-Dollar am Vortag auf 204,23 US-Dollar nach unten (0,43 Prozent).
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9967 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,003 US-Dollar.
Zudem legt Monero zu. Um 0,79 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 418,89 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 415,59 US-Dollar wert war.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1740 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1732 US-Dollar.
Daneben wertet Stellar um 09:41 ab. Es geht 2,25 Prozent auf 0,1542 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1577 US-Dollar stand.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3330 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,35 Prozent auf 603,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 605,36 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0704 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0698 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 76,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 75,94 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,348 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 6,326 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,48 Prozent auf 9,393 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,534 US-Dollar wert.
Nach 0,6756 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagvormittag um 4,07 Prozent auf 0,6481 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’091.22024
|-0.29%
|Handeln
|Vision
|0.02888
|-1.29%
|Handeln
|Ethereum
|1’539.81697
|-0.67%
|Handeln
|Ripple
|0.80825
|-0.61%
|Handeln
|Solana
|61.70734
|0.25%
|Handeln
|Cardano
|0.14043
|-0.43%
|Handeln
|Polkadot
|0.59713
|-3.20%
|Handeln
|Chainlink
|7.66613
|-0.80%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.79%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-1.24%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren