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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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28.07.2026 16:34:18

Unilever Sector Perform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal ein massives Volumenwachstum verzeichnet, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
46.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
50.24 £ 		Abst. Kursziel*:
-8.44%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
49.98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.96%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
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