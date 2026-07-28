Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Unilever Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal ein massives Volumenwachstum verzeichnet, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
46.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
50.24 £
|
Abst. Kursziel*:
-8.44%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
49.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.96%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
17:58
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:31
|Coca-Cola and Unilever sales surge after World Cup marketing blitz (Financial Times)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever PLC
|16:34
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|16:34
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|12:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:22
|Unilever Sell
|UBS AG
|06.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:34
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|54.81
|8.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:16
|
UBS AG
Amazon Buy
|17:03
|
DZ BANK
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|16:34
|
RBC Capital Markets
Unilever Sector Perform
|16:33
|
DZ BANK
Bechtle Kaufen
|16:25
|
DZ BANK
TeamViewer Kaufen
|15:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Boeing Overweight
|15:26
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform