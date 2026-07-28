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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

54.81
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28.07.2026
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28.07.2026 21:14:58

Unilever Overweight

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den Halbjahreszahlen ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern. Am berichteten Gewinn je Aktie habe es für dieses Jahr nur begrenzte Anpassungen gegeben. Sie wird aber etwas anspruchsvoller für den diesjährigen Umsatz auf vergleichbarer Basis./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49.98 £ 		Abst. Kursziel*:
14.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
49.98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
14.05%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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