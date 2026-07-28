Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den Halbjahreszahlen ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern. Am berichteten Gewinn je Aktie habe es für dieses Jahr nur begrenzte Anpassungen gegeben. Sie wird aber etwas anspruchsvoller für den diesjährigen Umsatz auf vergleichbarer Basis./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49.98 £
|
Abst. Kursziel*:
14.05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
49.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.05%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
28.07.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Börse London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Coca-Cola and Unilever sales surge after World Cup marketing blitz (Financial Times)
|
28.07.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)