Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unilever von 5250 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns im ersten Halbjahr sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Abspaltung der Lebensmittelsparte und deren Zusammenführung mit McCormick laufe planmäßig und solle bis Mitte 2027 abgeschlossen sein. Damit positioniere sich Unilever als reiner Anbieter in den Bereichen Haushalts- und Körperpflege./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Kaufen
|
Unternehmen:
Unilever PLC
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
49.65 £
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
49.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Katharina Schmenger
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KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
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28.07.26
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28.07.26
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Analysen zu Unilever PLC
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