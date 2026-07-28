Unilever 54.66 CHF -0.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe beeindruckende Resultate erzielt, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sieht einen grundlegenden Wandel im Unternehmen, der positive Veränderungen vorantreibe./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.