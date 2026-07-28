Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe beeindruckende Resultate erzielt, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sieht einen grundlegenden Wandel im Unternehmen, der positive Veränderungen vorantreibe./rob/la/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49.01 £
|
Abst. Kursziel*:
5.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49.28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.52%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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