BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 600 auf 605 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Öl- und Gaskonzern sei eine weiter sinkende Nettoverschuldung absehbar, schrieb Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verkäufe von Beteiligungen und das Freiwerden von Betriebskapital dürften dazu beitragen. Teilverkäufe für sechs Milliarden US-Dollar und mehr im kommenden Jahr sprächen zudem für eine Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
6.05 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.20 £
|
Abst. Kursziel*:
16.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.44%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
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