BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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18.08.2026 09:40:37
BHP-Aktie klettert: Höhere Kupferpreise treiben an
Steigende Preise vor allem für Kupfer und Eisenerz haben den Gewinn des Bergbaukonzerns BHP Group im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) nach oben getrieben.
Erstmals entfiel in dem Geschäftsjahr mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes auf Kupfer, was vor allem auf einen Anstieg der erzielten Kupferpreise um 35 Prozent zurückzuführen ist. Auch Eisenerz, das zweite Schlüsselprodukt des Unternehmens, hielt sich gut trotz der anhaltenden Schwäche des chinesischen Immobiliensektors und Pekings Bemühungen, die Rohstoffbeschaffung stärker zu kontrollieren.
"Kupfer bleibt unsere grösste Wachstumschance - in Australien, Chile und Argentinien", sagte der seit Juli amtierende Konzernchef Brandon Craig in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Er verwies dabei auf die erwartbar starke Nachfrage unter anderem durch künstliche Intelligenz, Energiesicherheit und weitere langfristige Trends. "Ich möchte betonen, dass alle Kupferoptionen, die wir derzeit bei BHP haben, attraktiv sind."
In Sydney gewann die BHP-Aktie letztlich 2,65 Prozent auf 63,85 AUD.
/err/tav/stk
MELBOURNE (awp international)
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