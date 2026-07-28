Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Der Lebensmittelkonzern habe über ein starkes Mengenwachstum im zweiten Quartal berichtet, aber die Jahresprognose nur geringfügig angehoben, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Starke Kursgewinne an diesem Morgen könnten sich zudem womöglich abschwächen, da für das zweite Halbjahr voraussichtlich nur geringe Gewinnsteigerungen zu erwarten seien, ergänzte er./ck/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49.89 £
|
Abst. Kursziel*:
3.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49.67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.68%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.ch)
|
09:31
|Coca-Cola and Unilever sales surge after World Cup marketing blitz (Financial Times)
|
09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
23.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
|
22.07.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)