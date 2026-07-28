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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

54.81
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14:28:43
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28.07.2026 13:50:57

Unilever Hold

Unilever
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Der Lebensmittelkonzern habe über ein starkes Mengenwachstum im zweiten Quartal berichtet, aber die Jahresprognose nur geringfügig angehoben, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Starke Kursgewinne an diesem Morgen könnten sich zudem womöglich abschwächen, da für das zweite Halbjahr voraussichtlich nur geringe Gewinnsteigerungen zu erwarten seien, ergänzte er./ck/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49.89 £ 		Abst. Kursziel*:
3.23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
49.67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3.68%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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