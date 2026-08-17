Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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17.08.2026 17:58:15
Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester
So performte der STOXX 50 am Montag zum Handelsende.
Der STOXX 50 beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 5’506.10 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.176 Prozent auf 5’514.68 Punkte an der Kurstafel, nach 5’504.99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5’501.20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’530.51 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’385.08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 5’047.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der STOXX 50 4’553.93 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11.07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell GSK (+ 1.87 Prozent auf 18.52 GBP), Rolls-Royce (+ 1.48 Prozent auf 15.64 GBP), Siemens Energy (+ 1.29 Prozent auf 162.80 EUR), Rheinmetall (+ 1.00 Prozent auf 1’214.00 EUR) und Rio Tinto (+ 0.95 Prozent auf 71.26 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Richemont (-3.14 Prozent auf 186.40 CHF), Nestlé (-2.84 Prozent auf 78.71 CHF), RELX (-2.22 Prozent auf 24.70 GBP), BAT (-1.73 Prozent auf 41.41 GBP) und Unilever (-1.68 Prozent auf 45.13 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22’243’586 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 6.43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
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|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
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