Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor einem Jahr gekostet
Investoren, die vor Jahren in Unilever-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Unilever-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47.98 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 208.399 Unilever-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 46.07 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’599.89 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 4.00 Prozent.
Unilever wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99.90 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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