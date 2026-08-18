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Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

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18.08.2026 07:35:54

Ottobock Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum im Kerngeschäft dürfte im zweiten Halbjahr zulegen, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen des Prothesenherstellers dürften gleichzeitig solide ausfallen. Damit könne das Unternehmen die erhöhten Zielvorgaben für das Gesamtjahr erreichen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ottobock Hold
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Beatrice Fairbairn 		KGV*:
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17.08.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Ottobock Buy UBS AG
13.08.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
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