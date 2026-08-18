Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum im Kerngeschäft dürfte im zweiten Halbjahr zulegen, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen des Prothesenherstellers dürften gleichzeitig solide ausfallen. Damit könne das Unternehmen die erhöhten Zielvorgaben für das Gesamtjahr erreichen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Hold
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.40 €
|
Abst. Kursziel*:
13.01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.40%
|
Analyst Name::
Beatrice Fairbairn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
14.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EQS-News: Ottobock steigert Umsatz im ersten Halbjahr kräftig und verbessert seine Marge deutlich (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: Ottobock strongly increases revenue in the first half of the year and significantly improves its margin (EQS Group)
|
11.08.26
|XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
11.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Ottobock
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|58.20
|0.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Buy
|07:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ottobock Hold
|07:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TAG Immobilien Buy
|07:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SMA Solar Hold
|07:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
arGEN-X Buy
|07:18
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hypoport Buy