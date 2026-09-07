Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Die indische Tochter Hindustan Lever habe auf ihrem Kapitalmarkttag das immense Potenzial in Indien aufgezeigt, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er ist sich aber nicht ganz sicher, ob der Konsum dort jetzt auch anzieht. Insgesamt erinnerte er an die große Bedeutung von Hindustan Lever für den Unilever-Unternehmenswert. In der Spitze habe alleine HUL bis zu 45 Prozent der Marktkapitalisierung abgedeckt./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
54.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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|Unilever Hold
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|01.09.26
|Unilever Overweight
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|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
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|DZ BANK
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|51.09
|-1.31%
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Deutsche Bank AG
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|09:04
|
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ASOS Equal Weight
|09:03
|
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