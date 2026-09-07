Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Unilever bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin konstruktiv beurteilt wird./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
47.08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
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KGV*:
-
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