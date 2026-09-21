Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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21.09.2026 09:28:14
STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
Das macht der STOXX 50 aktuell.
Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.68 Prozent stärker bei 5’344.87 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.041 Prozent fester bei 5’311.03 Punkten, nach 5’308.86 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’311.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’350.33 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’489.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’325.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’596.94 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.82 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.92 Prozent auf 81.56 CHF), Barclays (+ 1.88 Prozent auf 4.71 GBP), Siemens (+ 1.84 Prozent auf 268.85 EUR), Rolls-Royce (+ 1.55 Prozent auf 14.73 GBP) und UBS (+ 1.52 Prozent auf 42.18 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-1.59 Prozent auf 5.50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.02 Prozent auf 35.03 GBP), RELX (-0.74 Prozent auf 24.81 GBP), BAT (-0.60 Prozent auf 41.71 GBP) und Unilever (-0.55 Prozent auf 45.96 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 624’072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 557.314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BP-Aktie präsentiert mit 6.75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.65 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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