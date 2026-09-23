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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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Frühe Anlage 23.09.2026 10:02:24

FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Unilever-Investment gewesen.

Unilever
51.04 CHF -0.43%
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Unilever-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Unilever-Anteile betrug an diesem Tag 42.65 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 234.455 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 46.98 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’014.71 GBP wert. Damit wäre die Investition um 10.15 Prozent gestiegen.

Unilever markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 100.07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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