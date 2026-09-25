Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 0.2%  SPI 19’835 0.3%  Dow 51’432 -0.8%  DAX 25’484 0.3%  Euro 0.9457 0.2%  EStoxx50 6’330 0.4%  Gold 4’149 -3.2%  Bitcoin 69’336 -1.1%  Dollar 0.8323 0.4%  Öl 106.2 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bernstein Research verleiht MTU Aero Engines-Aktie Outperform in jüngster Analyse
UBS-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Suche...
Plus500 Depot

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

613.67
CHF
-9.15
CHF
-1.47 %
14:56:38
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 13:36:06

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
613.67 CHF -1.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 875 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gebe einiges, das man am neuen KI-Agenten Muse mögen könne, schrieb Brent Thill am Montag. Gespräche mit Branchengrößen hätten gezeigt, dass Muse ein "überraschendes Killer-Produkt" und persönliche KI-Agenten generell enormes Potenzial im Einsatz bei Endverbrauchern und Firmen hätten./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Meta Platforms

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Meta Platforms-Kurs >5
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 875.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 751.66 		Abst. Kursziel*:
16.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 751.48 		Abst. Kursziel aktuell:
16.44%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:36 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen