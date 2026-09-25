Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 875 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gebe einiges, das man am neuen KI-Agenten Muse mögen könne, schrieb Brent Thill am Montag. Gespräche mit Branchengrößen hätten gezeigt, dass Muse ein "überraschendes Killer-Produkt" und persönliche KI-Agenten generell enormes Potenzial im Einsatz bei Endverbrauchern und Firmen hätten./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 875.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 751.66
|
Abst. Kursziel*:
16.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 751.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.44%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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25.09.26
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|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
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|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|613.67
|-1.47%
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