Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50-Performance
|
25.09.2026 09:28:22
Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus
So bewegt sich der STOXX 50 am Freitag.
Um 09:11 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.64 Prozent auf 5’375.68 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.003 Prozent auf 5’341.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’341.58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’377.70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’341.43 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.22 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’496.59 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 5’374.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4’569.38 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.44 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.19 Prozent auf 82.26 CHF), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 145.12 EUR), UBS (+ 2.03 Prozent auf 40.22 CHF), Siemens (+ 1.89 Prozent auf 280.00 EUR) und Barclays (+ 1.57 Prozent auf 4.64 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-2.34 Prozent auf 5.58 GBP), Airbus SE (-1.42 Prozent auf 191.62 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.80 Prozent auf 36.12 GBP), Unilever (-0.79 Prozent auf 46.72 GBP) und BAT (-0.57 Prozent auf 42.19 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’561’870 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 584.217 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT verliert am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.09.26
|BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’370.58
|0.54%
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.