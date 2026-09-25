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STOXX 50-Performance 25.09.2026 09:28:22

Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

So bewegt sich der STOXX 50 am Freitag.

Siemens Energy
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Um 09:11 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.64 Prozent auf 5’375.68 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.003 Prozent auf 5’341.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’341.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’377.70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’341.43 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.22 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’496.59 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 5’374.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4’569.38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.44 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.19 Prozent auf 82.26 CHF), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 145.12 EUR), UBS (+ 2.03 Prozent auf 40.22 CHF), Siemens (+ 1.89 Prozent auf 280.00 EUR) und Barclays (+ 1.57 Prozent auf 4.64 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-2.34 Prozent auf 5.58 GBP), Airbus SE (-1.42 Prozent auf 191.62 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.80 Prozent auf 36.12 GBP), Unilever (-0.79 Prozent auf 46.72 GBP) und BAT (-0.57 Prozent auf 42.19 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’561’870 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 584.217 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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