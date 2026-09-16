Unilever 50.73 CHF -0.33% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Unilever habe Absatz und Marktanteile eingebüßt. Besonders der Bereich Nahrungsmittel & Erfrischungen sei schwach gelaufen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.