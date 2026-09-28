Boeing Aktie 913253 / US0970231058
162.01CHF
-2.32CHF
-1.41 %
12:18:45
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.09.2026 13:35:25
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im bisherigen Monatsverlauf hätten die Amerikaner 30 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Auftragsseitig sei es ein unerwartet gutes Jahr./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 198.07
|
Abst. Kursziel*:
33.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 198.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.83%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
26.09.26
|Boeing meldet Softwarefehler bei Pannen-Flugzeug 737 Max (Spiegel Online)
|
25.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend höher (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Freitagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|162.01
|-1.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|14:10
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|14:10
|
Barclays Capital
LANXESS Underweight
|14:09
|
Bernstein Research
Netflix Outperform
|14:08
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform
|14:07
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|14:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy