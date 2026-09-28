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28.09.2026 13:35:25

Boeing Buy

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im bisherigen Monatsverlauf hätten die Amerikaner 30 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Auftragsseitig sei es ein unerwartet gutes Jahr./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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$ 198.01 		Abst. Kursziel aktuell:
33.83%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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