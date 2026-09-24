Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag gibt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0.16 Prozent auf 5’343.91 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0.257 Prozent leichter bei 5’338.90 Punkten in den Handel, nach 5’352.67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’332.70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’343.99 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0.619 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’480.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5’334.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’591.60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.80 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 2.00 Prozent auf 42.82 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.04 Prozent auf 27.11 EUR), Novartis (+ 0.99 Prozent auf 118.76 CHF), Unilever (+ 0.79 Prozent auf 47.14 GBP) und BP (+ 0.75 Prozent auf 5.61 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2.57 Prozent auf 998.70 EUR), UBS (-1.44 Prozent auf 39.07 CHF), Zurich Insurance (-1.34 Prozent auf 576.00 CHF), SAP SE (-1.06 Prozent auf 184.48 EUR) und Rolls-Royce (-1.01 Prozent auf 14.88 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’291’730 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 580.979 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch