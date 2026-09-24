SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX-Handel im Blick
|
24.09.2026 09:30:28
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Der STOXX 50 setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Donnerstag gibt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0.16 Prozent auf 5’343.91 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0.257 Prozent leichter bei 5’338.90 Punkten in den Handel, nach 5’352.67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’332.70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’343.99 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0.619 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’480.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5’334.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’591.60 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.80 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 2.00 Prozent auf 42.82 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.04 Prozent auf 27.11 EUR), Novartis (+ 0.99 Prozent auf 118.76 CHF), Unilever (+ 0.79 Prozent auf 47.14 GBP) und BP (+ 0.75 Prozent auf 5.61 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2.57 Prozent auf 998.70 EUR), UBS (-1.44 Prozent auf 39.07 CHF), Zurich Insurance (-1.34 Prozent auf 576.00 CHF), SAP SE (-1.06 Prozent auf 184.48 EUR) und Rolls-Royce (-1.01 Prozent auf 14.88 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’291’730 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 580.979 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:30
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:30
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’350.53
|-0.04%
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.