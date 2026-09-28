Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.23 Prozent fester bei 5’365.61 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.185 Prozent fester bei 5’363.31 Punkten, nach 5’353.40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’370.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’360.87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5’476.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’342.32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 4’605.20 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.24 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell National Grid (+ 1.47 Prozent auf 11.44 GBP), Roche (+ 1.39 Prozent auf 365.30 CHF), Nestlé (+ 1.35 Prozent auf 78.21 CHF), Unilever (+ 1.14 Prozent auf 47.18 GBP) und Novartis (+ 1.09 Prozent auf 121.10 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-1.65 Prozent auf 69.71 GBP), Siemens Energy (-1.40 Prozent auf 140.60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.92 Prozent auf 6.76 EUR), Rolls-Royce (-0.54 Prozent auf 14.73 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.52 Prozent auf 79.76 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’663’182 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.58 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch