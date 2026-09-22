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|STOXX 50-Performance im Fokus
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22.09.2026 17:58:18
STOXX 50 aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im STOXX 50
So bewegte sich der STOXX 50 schlussendlich.
Der STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 5’366.12 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.151 Prozent auf 5’373.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’365.18 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’337.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’381.98 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’489.17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’353.11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4’595.59 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.25 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1.89 Prozent auf 145.86 EUR), Unilever (+ 1.20 Prozent auf 46.98 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.17 Prozent auf 83.10 CHF), AstraZeneca (+ 0.89 Prozent auf 126.72 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.62 Prozent auf 35.10 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen UBS (-3.40 Prozent auf 40.33 CHF), Allianz (-3.35 Prozent auf 430.20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2.35 Prozent auf 81.54 GBP), Zurich Insurance (-2.13 Prozent auf 588.60 CHF) und Rheinmetall (-1.90 Prozent auf 991.40 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 25’831’448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro den grössten Anteil.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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