Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Protokolländerungen
|
28.09.2026 11:11:00
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
Newron darf in den USA weiterhin keine neuen Patienten in seine Phase-3-Studie Enigma-Trs 2 zum Schizophrenie-Mittel Evenamide aufnehmen.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den bestehenden Aufnahmestopp bestätigt, wie das Biopharmaunternehmen am Freitagabend mitteilte. Auslöser war der plötzliche Tod eines Studienteilnehmers ausserhalb der USA, wie Newron bereits im vergangenen April bekanntgab.
Newron wartet nun auf eine schriftliche Mitteilung der FDA mit weiteren Informationen zu deren Entscheidung sowie zu etwaigen zusätzlichen Protokolländerungen, die zur Aufhebung des Stopps erforderlich sein könnten.
Die Studie läuft in allen anderen Ländern weiter. Newron weitet die Rekrutierung für Enigma-Trs 2 nun auf weitere Standorte in Europa, Asien und Lateinamerika aus. Bisher haben rund 80 Patienten die Aufnahmephase begonnen; insgesamt sollen mindestens 400 Patienten teilnehmen.
Getestet wird der Wirkstoff Evenamide bei Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie, also einer Form der Erkrankung, die auf herkömmliche Medikamente nicht ausreichend anspricht. Die 12-wöchige Studie vergleicht Evenamide mit einem Scheinmedikament. Eine parallele Studie, Enigma-Trs 1, läuft in 20 Ländern mit mindestens 600 Patienten über 52 Wochen; erste Ergebnisse erwartet Newron im ersten Quartal 2027.
Die Newron-Aktie fällt an der SIX zeitweise 13,58 Prozent auf 9,04 Franken.
cf/cg
Mailand (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|EQS-Adhoc: Newron gibt Update zur Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 2 bekannt (EQS Group)
|
23.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Newron-Aktie fällt klar: Grösseren Verlust im ersten Semester (AWP)
|
22.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.