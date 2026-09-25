Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern an jüngste Daten von Verkaufsscannern, Erkenntnisse von der Global Beauty Conference von JPMorgan sowie Gespräche mit Investor Relations an. Letztlich erwartet sie für den Consumer-Bereich der Haut- und Körperpflege einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 1,1 Prozent im dritten Quartal, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 27. Oktober schrieb./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.36 €
|
Abst. Kursziel*:
2.09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.88%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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|12.08.26
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|RBC Capital Markets
|06.08.26
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|Beiersdorf Neutral
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|73.48
|1.30%
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