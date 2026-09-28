NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienrückkaufprogramm
|
28.09.2026 13:36:37
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Der US-Chipkonzern NVIDIA hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar aufgestockt.
Der KI-Boom hat NVIDIA zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Die Aktien des Chipherstellers sind in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen. Im August prognostizierte das Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent. Zuletzt gab es jedoch immer wieder Warnungen vor dem Platzen einer KI-Blase. Vorstandschef Jensen Huang erklärte laut Mitteilung, die höheren Rückkäufe spiegelten die Zuversicht NVIDIAs in die langfristigen Chancen wider.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die NVIDIA-Aktie zeitweise 0,75 Prozent stärker bei 226,76 US-Dollar.
/nas/jha/
SANTA CLARA (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
27.09.26
|NVIDIA-Aktie: Die 5-Millionen-Dollar-Wette, die den Chipkonzern rettete (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA macht am Abend Boden gut (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite im Plus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.