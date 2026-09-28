Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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28.09.2026 13:48:20
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 445 auf 415 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajat Gupta kappte seine Absatzerwartungen für das dritte Quartal und trägt damit der ausgeprägten Schwäche in China Rechnung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 415.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 372.11
|
Abst. Kursziel*:
11.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 372.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.56%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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