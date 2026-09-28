Tesla 306.85 CHF 0.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 445 auf 415 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajat Gupta kappte seine Absatzerwartungen für das dritte Quartal und trägt damit der ausgeprägten Schwäche in China Rechnung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:26 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.